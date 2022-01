Papa: "C'è tanto bisogno di ricucire i rapporti"

Ansa

"C'è tanto bisogno di ricucire, partendo dai nostri rapporti personali fino alle relazioni tra gli Stati". Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell'Angelus. Per incontrare Dio, ha proseguito il Pontefice, "non bisogna aspettarsi miracoli ma piuttosto fare tanti salutari bagni di umiltà. Ci vuole umiltà per incontrare Dio e per lasciarsi incontrare da lui".