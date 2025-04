Papa Francesco e la donazione ai detenuti di Roma: "A loro oltre 200mila euro, i suoi ultimi risparmi"

Anche dopo la Porta Santa, l’impegno è continuato. "Abbiamo trasformato quell’evento in un laboratorio di speranza. Due volte al mese cinquanta persone entrano in carcere per celebrare la Messa con i detenuti. Ma prima c’è un percorso: serve comprendere che un penitenziario non è uno zoo".

Dopo ogni celebrazione, c’è un momento di riflessione, "su come rimboccarsi le maniche". Per Ambarus il punto è chiaro: "Occorre esserci, durante la detenzione e dopo".

"Un carcerato mi ha detto che nessuno era mai andato a trovarlo. Mi ha fatto male. Molti camminano scalzi perché non hanno scarpe. Lo Stato dà il vitto, ma non il resto. Dobbiamo ricordarci che sono fratelli e sorelle, non fantasmi chiusi a chiave".

E chiude con il ricordo più toccante: "I detenuti in lui vedevano un padre. Mi hanno affidato un fiore e una lettera da posare sulla sua tomba. Quel seme di speranza che ha piantato, ora tocca a noi farlo crescere".