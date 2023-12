Il Pontefice ha rivelato di "aver preparato la sua tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la grande devozione alla Vergine Salus Popoli Romani"

Bergoglio ha spiegato di aver appreso di queste voci "con molta simpatia. L'esempio di Benedetto mi fa bene, ma chiedo al Signore di poter dire basta, in qualsiasi momento, ma quando Lui vuole", ha detto in una intervista all'emittente tv messicana N+. Il Papa ha poi rivelato di aver preparato la sua tomba a Santa Maria Maggiore.

Papa Francesco "per il momento" non ha in progetto di dimettersi nonostante "i problemi di salute avuti quest'anno".

Tgcom24

In merito alla rinuncia al pontificato di Benedetto XVI, Bergoglio ha commentato, secondo il resoconto della Alazraki, che Ratzinger "era un uomo grande e umile, che quando si è reso conto dei suoi limiti ha avuto il coraggio di dire basta".



Nell'intervista esclusiva Papa Francesco "ha rivelato di aver preparato la sua tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la sua grande devozione alla Vergine Salus Popoli Romani e che sta semplificando il rito dei funerali papali". È quanto scrive su X la reporter di N+ Valentina Alazraki. "Francesco ha affermato che quando arrivano la vecchiaia e i limiti bisogna prepararsi, per questo ha incontrato il cerimoniere per semplificare i funerali papali, che saranno molto più semplici", ha spiegato la giornalista.

La Basilica di Santa Maria Maggiore è una delle quattro basiliche papali di Roma e già conserva le spoglie di cinque papi (Pio V, Sisto V, Clemente XIII, Paolo V e Clemente IX).



Viste le condizioni di salute, per il 2024 è confermato un solo viaggio in Belgio mentre dovranno essere riconsiderati i due lunghi viaggi in Argentina e Polinesia.