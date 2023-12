Papa Francesco all'Angelus, torna ad affacciarsi alla finestra

Papa Francesco è tornato ad affacciarsi per la recita dell'Angelus dal Palazzo apostolico.

Dopo i giorni della bronchite che lo avevano costretto a recitare la preghiera mariana in videocollegamento da Casa Santa Marta e con l'aiuto di un collaboratore per le leggere i testi, il Papa è stato accolto con un lungo applauso dai fedeli radunati a Piazza San Pietro. Per oggi pomeriggio è previsto che il Pontefice esca dal Vaticano per l'omaggio alla Salus Populi Romani, a Santa Maria Maggiore, e successivamente la preghiera all'Immacolata, a Piazza di Spagna.