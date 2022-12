Papa Francesco: "Dimissioni già firmate in caso di impedimento medico"

Papa Francesco: "Ho già firmato le mie dimissioni".

Questa la dichiarazione, per certi versi sorprendente, del Santo Padre nell'intervista al quotidiano spagnolo Abc. "Era Tarcisio Bertone il Segretario di Stato. Le firmai e gli dissi: 'In caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già'. Non so a chi le abbia date il cardinal Bertone, ma gliele ho date io quando era segretario di Stato", ha precisato.