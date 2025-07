"No comunisti né gay": lo chef Paolo Cappuccio scatena la bufera con un annuncio di lavoro shock

Quella di luglio 2025 non è la prima uscita discutibile di Paolo Cappuccio. Il 15 giugno 2020, lo chef aveva pubblicato un altro annuncio di lavoro su Facebook, rivolto a chi cercava impiego in un hotel 4 stelle a Caorle. Anche in quel caso, il testo aveva suscitato indignazione online. Cappuccio escludeva esplicitamente "vagabondi senza fissa dimora", "gente con problemi", "alcolizzati", "drogati ed affini", e con un tono ironico aggiungeva: "Mi scuso se non ho citato qualche altra forma di disagiati. Buona continuazione". Lo screenshot dell’annuncio è riemerso in queste ore sui social, rilanciato da diversi utenti che hanno sottolineato come lo stile e i contenuti del 2020 fossero già in linea con il post rimosso nel 2025. La reiterazione dei toni discriminatori solleva dubbi sull'effettiva volontà dello chef di correggere il tiro. Anche in quell’occasione, il messaggio fu segnalato per contenuti lesivi della dignità dei lavoratori.