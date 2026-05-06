Bergamo, Francesco Dolci in caserma: dubbi sulle fotografie scattate al loculo di Pamela Genini
Il 53enne, ex fidanzato della vittima, è arrivato al comando dei carabinieri con il suo legale e alcuni militari
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Francesco Dolci si è presentato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo con la sua avvocata. Non è chiaro se la presenza di Dolci sia legata a una convocazione formale o a un'iniziativa spontanea, come già accaduto in passato quando si era presentato per fornire elementi agli investigatori. Il suo arrivo arriva in un momento importante per il caso della profanazione della salma di Pamela Genini, la 29enne uccisa dall'ex compagno Gianluca Soncin a Strozza.
Le immagini chiave
Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, al centro dell'attenzione ci sarebbero le fotografie scattate da Dolci al sepolcro dell'ex fidanzata. Otto immagini realizzate tra il 7 novembre 2025 e il 23 marzo 2026. L'ultimo scatto risale proprio al giorno della scoperta della profanazione, mentre la famiglia era al cimitero per il trasferimento del feretro. Dolci ha spiegato di essersi recato al cimitero nel tardo pomeriggio, dopo essere uscito da una caserma. Le immagini, secondo lui, servivano a documentare anomalie come viti manomesse e condizioni trascurate della lapide provvisoria.
Il dettaglio
Ad attirare gli investigatori sarebbero non solo le viti, ma anche una traccia visibile in basso nel loculo. Potrebbe trattarsi di mastice (un tipo di colla) utilizzato per richiudere la lastra dopo la profanazione. La bara è stata aperta nella parte superiore e il corpo della donna è stato decapitato: la testa non è ancora stata trovata.
L'omicidio
Il processo con rito abbreviato all'ex compagno Gianluca Soncin inizierà a giugno. La 26enne è stata uccisa con 26 coltellate la sera del 14 ottobre 2025.