Pamela Genini, i carabinieri a casa di Francesco Dolci trovano un capello biondo

Un elemento poco chiaro riguarda il fatto che la chiusura della botola era stata assicurata con del fil di ferro. Dolci ha spiegato che era stata opera del padre: un'azione, a quanto dichiara, fatta a sua insaputa, e che ha giustificato in questo modo: "Aveva paura, come tutte le persone avevano paura, che mi mettessero la testa di Pamela in casa".