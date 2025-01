Provocano incendio in casa con i petardi, due bimbi salvati nel Palermitano

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione locale e di San Giuseppe Jato della Compagnia di Monreale che hanno trovato i genitori e alcuni vicini di casa che tentavano di spegnere le fiamme al piano terreno del palazzo in ristrutturazione. Hanno utilizzato alcune pezze bagnate per coprire naso e bocca sono entrati nell'edificio e hanno attraversato la coltre di fumo per raggiungere i due bimbi che si erano riparati al secondo piano chiedendo aiuto dalla finestra. Sono stati portati fuori a braccio. Sono stati visitati dai sanitari del 118 che hanno escluso conseguenze fisiche o sanitarie.