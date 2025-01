Un incendio si è sviluppato all'alba di venerdì in un capannone edile in viale Sarca, alla periferia di Milano. Nello stabile sono presenti bombole di Gpl e altro materiale pericoloso: per domare il rogo sono così intervenuti numerosi mezzi dei vigili dei fuoco. L'incendio ha provocato una nuvola di fumo visibile ad alcuni chilometri di distanza, ma non risultano coinvolte persone.