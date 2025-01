Feste in piazza per il Capodanno: 36 feriti nel Napoletano, 4 lievi a Milano | Oltre 850 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte

Non si registrano al momento feriti gravi nei festeggiamenti per il nuovo anno in Italia. Nel Napoletano il bilancio è di 36 feriti, tra cui 8 minori. Due persone sono state raggiunte di striscio da proiettili vaganti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Quattro persone hanno riportato lievi ferite da petardi a Milano. Gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno sono stati 882, 179 in più rispetto allo scorso anno. Il numero maggiore di interventi in Lombardia, dove sono stati 142.