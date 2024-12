Capodanno 2025, le capitali del mondo in cui già si festeggia l'Anno Nuovo

Ci sono luoghi nel mondo dove il 2025 è già arrivato. I primi fuochi artificiali in assoluto dell'Anno Nuovo hanno illuminato il cielo dell'isola di Kiribati, nel Pacifico meridionale, dove il Capodanno è scattato quando in Italia erano ancora le 11 del mattino. Dopo un'ora è toccato a Nuova Zelanda, Tuvalu, Tonga e Figi. A seguire Russia orientale e Australia, con spettacoli pirotecnici da mille e una notte a Sidney e Melbourne. E in Indonesia, dove i festeggiamenti hanno colorato le vie della capitale Giacarta.