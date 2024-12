Maxisequestro di botti a Palermo, c'è anche la potentissima "bomba del presidente"

C'è anche la "bomba del presidente" tra i botti illegali sequestrati a Palermo dalla guardia di finanza. Si tratta di un micidiale ordigno con 200 grammi di esplosivo che, inizialmente, aveva fatto pensare a un progetto di attentato visto che una bomba anticarro ne contiene 350 grammi. Durante i controlli in vista del Capodanno, i finanzieri palermitani hanno sequestrato in totale 288.413 artifici pirotecnici per complessivi 1.774 chili, arrestando una persona e denunciandone 14.