Palermo, medico accoltellato mentre è in servizio: è in gravi condizioni

Un medico dell'Asp di Palermo è stato accoltellato nella mattinata di mercoledì 8 luglio mentre era al lavoro. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa l'uomo sarebbe stato ferito da un soggetto che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto l'aggressore avrebbe estratto un coltello minacciando il medico: quest'ultimo avrebbe tentato di scappare ma sarebbe stato colpito. Dopo le cure dei sanitari del 118 l'uomo è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni sarebbero gravi ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore invece sarebbe stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.