Palermo, notte di paura per gli incendi: residenti sui tetti | Allerta rossa anche per le province di Messina e Trapani

Fotogallery - Alessia Pifferi in aula per il processo per l'omicidio della figlia Diana

A Palermo è stata una notte di paura, quella tra giovedì e venerdì, a causa degli incendi divampati nella zona di Brancaccio, tra le vie Fichidindia e San Ciro.

Dopo i roghi a Bagheria, anche in questo caso le fiamme hanno costretto diversi residenti a uscire per strada, mentre qualcuno è fuggito sui tetti. Come a luglio, anche stavolta il fuoco ha minacciato le abitazioni del capoluogo, e per i vigili del fuoco è stata una lunga notte di lavoro con oltre 40 interventi. Canadair in azione. Allerta rossa anche per le province di Messina e Trapani.