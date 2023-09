Palermo, incendio a Bagheria: fiamme minacciano abitazioni | Mattarrella in Sicilia sorvola le zone colpite dai roghi

A Bagheria (Palermo) è divampato un incendio che ha divorato ettari di macchia mediterranea.

In contrada Cordoba stanno intervenendo i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della Protezione civile per cercare di limitare le fiamme che creano non poca apprensione perché minacciano abitazioni e aziende agricole. Durante la sua visita in Sicilia Sergio Mattarella, accompagnato dal presidente tedesco Frank Walter Steinmeier, ha sorvolato in elicottero le zone della provincia di Enna distrutte dagli incendi.