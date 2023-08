Sicilia, divampato un vasto incendio nel Siracusano

È già diventata la foto simbolo della lotta agli incendi in Sicilia l'immagine che ritrae tre vigili del fuoco stremati a Carlentini (Siracusa). I pompieri immortalati si trovano su un marciapiede – uno di loro è quasi sdraiato, mentre gli altri sono seduti e poggiati a un muro – e sono visibilmente esausti. Come riporta SiracusaNews, nella cittadina, un incendio ha distrutto case, campagne e vaste aree di vegetazione e causato l'evacuazione di decine di famiglie. Il sindaco Giuseppe Stefio, presente alle operazioni di spegnimento, è rimasto intossicato e ha dovuto ricorrere alle cure del 118.

"Quando ci hanno fotografati avevamo appena finito l'intervento in alcuni magazzini a Carlentini e stavamo cercando di evitare che le fiamme arrivassero alle case. Eravamo disidratati, accaldati e stanchi. Per precauzione poi ci hanno portato in ospedale. Sarebbe stato più bello se avessero scattato la foto mentre i cittadini ci portavano l'acqua. Si sarebbe colto il loro affetto", ha raccontato - come riporta il Corriere della Sera - Tullio Scionti, uno dei tre (il terzo a destra). L'uomo fa parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Lentini.