Incendi Sicilia, il sindaco di Palermo a "Tgcom24Tour": "La città ha avuto paura"

"La città di Palermo ha vissuto momenti di vera e intensa drammaticità, ha avuto paura.

Mai, in oltre 60 anni, avevo visto i quartieri così minacciosamente circondati dal fuoco. Per fortuna, alla fine, i danni sono stati limitati, nel senso che sono stati preservati tutti gli impianti vitali per la città e anche il danno alle case si è riuscito a limitare compatibilmente con le forze in campo, che hanno dovuto affrontare un fronte di fuoco enorme, con multipli focolai, questo perché l'origine dolosa si conferma ancora una volta una scelleratezza comune e frequente. Non esito a dire che il rischio al quale questi soggetti hanno sottoposto la città equivale a un atto di mafia, un attacco vero alla comunità e questo impone l'esigenza forse di un aggiornamento normativo e di possibilità di contrasto ancora più forti". Lo ha detto a "Tgcom24Tour" il sindaco di Palermo Roberto Lagalla commentando gli incendi che hanno colpito la città.