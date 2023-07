"Tgcom24Tour", mercoledì la dodicesima tappa a Palermo

Tra gli ospiti Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca; Gilberto Pichetto, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali; Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, e Roberto Lagalla, sindaco di Palermo

Le tavole rotonde e gli ospiti - Si parte alle 10:50 con la prima tavola rotonda ("Focus Sicilia: Lavoro, formazione e governo. Colloquio con Paolo Liguori"), durante la quale Paolo Liguori intervisterà Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca; Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana; Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, e Alfonso Lovito, direttore generale dell'Università E-campus.

Alle 14.15, si terrà la seconda tavola rotonda dal titolo "Economia del territorio, PMI alla prova della ripartenza". Ospiti dell'appuntamento, moderato da Dario Donato: Gilberto Pichetto, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica; Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali; Edy Tamajo, assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana; Giuseppe Russello, presidente e ceo di Omer S.p.A.; Tommaso Dragotto, presidente di Sicily By Car S.p.A., Iolanda Riolo, ceo Riolo S.p.A. e presidente Irfis FinSicilia, e Alessandro Astorino, responsabile comunicazione Infodrive.

La tappa di Palermo si concluderà alle 17 con la terza tavola rotonda, moderata da Dario Donato, dal titolo "Agricoltura, food e innovazione". Ospiti dell'appuntamento: Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Edy Tamajo, assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana; Elvira Amata, assessore al Turismo della Regione Siciliana; Leonardo Taschetta, presidente di Cantine Colomba Bianca; Rovena Raymo, titolare Simone Gatto S.r.l, e Nino Marino, ad Antichi Sapori dell'Etna.

Come seguire "Tgcom24Tour" - Le tavole rotonde verranno trasmesse in streaming sui nostri siti e canali social, nonché in diretta sul canale 51. Inoltre, nel nostro speciale dedicato, saranno disponibili contenuti, video-interviste e approfondimenti legati alla tappa. L'appuntamento sarà raccontato anche all'interno degli spazi dedicati alle notizie nelle radio del Gruppo Mediaset.