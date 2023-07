Incendi Sicilia, Schifani a "Tgcom24Tour": "Ho avuto paura che la situazione degenerasse"

Alla prima tavola rotonda della tappa a Palermo di "Tgcom24Tour" è intervenuto Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, intervistato da Paolo Liguori.

"Martedì, per qualche minuto, ho avuto paura che la situazione degenerasse, perché si accendevano focolai in varie parti di Palermo e provincia, in particolar modo, ma anche di altre città. Il sistema rischiava di collassare. Per fortuna, la protezione civile nazionale e regionale hanno reagito benissimo. Inoltre, ho chiesto al ministro dell'Interno se potesse rafforzare la presenza di Canadair e lo ha fatto. Il sistema, seppur in una giornata molto convulsa e preoccupante, ha retto sotto il profilo dell'antincendio. Tuttavia, questo ci fa riflettere per il futuro: l'ecosistema è cambiato. Ricordiamo anche le bombe d'acqua che a ottobre hanno colpito la mia Regione. Occorre attrezzarsi per questi eventi, ma non in maniera sperimentale. È necessario intervenire strutturalmente", ha detto Schifani parlando degli incendi in Sicilia.