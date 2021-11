Palermo, esce da una festa e viene investita due volte: caccia all'auto pirata

La dinamica - Secondo una prima ricostruzione degli agenti dell’Infortunistica la ragazza aveva partecipato, insieme ai suoi amici, a una serata nella dimora storica che si trova davanti all’ingresso del Parco della Favorita. Tra le 2.30 e le 3 la ragazza sarebbe uscita e avrebbe attraversato la strada raggiungendo alcune persone ferme sul marciapiedi opposto alla villa.

Dopo aver scambiato quattro chiacchiere con gli amici la ragazza avrebbe attraversato di nuovo la strada. Arrivata quasi alla linea che separa le due corsie, la ventenne è stata investita da una ragazza alla guida di una Citroen C3 ed è caduta per terra. Un impatto molto violento che ha mandato in frantumi il parabrezza. Mentre si trovava sull’asfalto un'altra macchina l’ha travolta passandole sopra. Questa volta l’automobilista, non curandosi dell’accaduto, ha ingranato la marcia e ha proseguito la sua corsa facendo perdere, almeno per il momento, le proprie tracce.

Le indagini - A lanciare l’allarme e chiedere l’intervento del 118 e dell’Infortunistica sono stati alcuni testimoni che si trovavano lì per la festa. I sanitari hanno soccorso la giovane, l'hanno caricata sulla barella e trasportata nel vicino ospedale dov’è entrata in codice rosso. Gli agenti dell’Infortunistica, dopo aver analizzato i primi elementi, hanno avviato le indagini grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che si spera possano portare a identificare l’automobilista fuggito. Stando ai primi accertamenti si potrebbe trattare di una ragazza che guidava una macchina, forse una Fiat 500, di colore chiaro.