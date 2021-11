Modena, auto investe donna in bici e non si ferma: morta 52enne

agenzia

Una 52enne è morta a Modena in un incidente stradale avvenuto nella notte. La donna sarebbe stata investita da un'auto mentre era in bicicletta. Il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso. Sono al vaglio le immagini delle telecamere della zona e per rintracciare chi era alla guida al momento dell'investimento potrebbero essere determinanti i frammenti dell'auto trovati sul posto.