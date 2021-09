Ciclista travolto e ucciso nel Cremonese, si cerca pirata della strada

ansa

Un ciclista di 85 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato a Scandolara Ripa d'Oglio, in provincia di Cremona. Secondo gli agenti della polizia stradale, a travolgerlo e ucciderlo lungo la strada provinciale 83, in località Cà dell'Ora, potrebbe essere stata un'auto il cui conducente non si è fermato dopo l'urto. La stradale sta raccogliendo tutti gli elementi utili per rintracciare il presunto pirata.