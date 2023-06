Palermo, da assolto 49enne resta ai domiciliari per due anni: l'avvocato era morto

Siamo a Giardinello, provincia di Palermo, il 25 settembre 2020.

Un uomo, all'epoca 47enne, viene fermato con l'accusa di stalking. L'arrestato, una persona che presentava disturbi mentali, viene sottoposto a misura cautelare, ma il processo si conclude con l'assoluzione in primo grado il 19 maggio 2021, sentenza che viene confermata a ottobre dello stesso anno. Per l'uomo, dichiarato incapace di intendere e volere, viene disposto il ricovero in una struttura assistita, in cui però non verrà mai trasferito.