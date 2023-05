Palermo, undicenne accoltella 14enne e gli buca un polmone

Non è chiaro se l'aggressione sia avvenuta all'interno o vicino all'istituto Quasimodo. Il ragazzo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Civico accompagnato dal nonno e da alcuni parenti nel pomeriggio con diverse ferite da taglio alle mani, alle braccia e al torace. Uno dei colpi gli ha bucato un polmone.

L'equipe del primario dell'ospedale Massimo Geraci lo ha stabilizzato e ora il 14enne è ricoverato in Area critica ma non in pericolo di vita. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Del caso si occupa la Procura dei Minori di Palermo.

L'11enne avrebbe agito per difendersi dall'ennesimo atto di bullismo, secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni dei carabinieri coordinati dalla Procura dei minori di Palermo guidata da Claudia Caramanna. Le indagini sono comunque in una fase iniziale. Gli inquirenti hanno sentito alcuni testimoni che avrebbero assistito all'aggressione.