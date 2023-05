Palermo, madre accoltella e ferisce il figlio: arrestata

A Palermo una donna è stata arrestata per aver accoltellato il figlio di 34 anni, ferendolo all'addome.

Stando a quanto emerso, madre e figlio litigavano spesso e tre anni fa il ragazzo era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Il ferimento sarebbe arrivato al culmine dell'ennesima lite. Il 34enne è stato portato al pronto soccorso di Villa Sofia in codice rosso. La donna è stata arrestata per tentato omicidio.