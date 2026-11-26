- A ideare il Christmas Village è stato Maximo De Marco, direttore artistico originario di Pescara che vive a Barcellona. A vestire i panni di Babbo Natale sarebbe dovuto essere Salvo Inguì, palermitano e primo Mister Gay Italia, con il compito di distribuire messaggi d'amore ai visitatori. Il programma prevede anche esibizioni di artisti di strada, presentazioni di libri e appuntamenti dedicati alla gastronomia siciliana. L'iniziativa dovrebbe svolgersi in via Argenteria.



De Marco respinge le accuse di abusivismo, precisando che gli appuntamenti sono gratuiti e si svolgeranno all'interno dei locali della Gay Street, senza occupazione di suolo pubblico. L'organizzatore, che ha annunciato per il 26 novembre un incontro in questura, conferma l'intenzione di inaugurare il villaggio anche senza il patrocinio del Comune. E accusa gli esponenti della destra di alimentare la polemica anziché occuparsi dei problemi della città.