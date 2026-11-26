Palermo, il Comune dice no al villaggio di Natale Lgbtq+: "Pronti allo sgombero"
L'iniziativa, in programma dal 1° dicembre alla Vucciria, prevede un Babbo Natale gay e una Befana lesbica. Gli organizzatori tirano dritto. Perplessità anche da Arcigay
Un Babbo Natale gay, una Befana lesbica, mercatini, spettacoli e degustazioni. È il programma del primo villaggio natalizio Lgbtq+ d'Italia, al centro di uno scontro politico a Palermo. L'iniziativa, prevista dal 1° dicembre al 6 gennaio nel quartiere storico della Vucciria, ha incassato il veto dell'amministrazione comunale. L'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti ritiene la manifestazione abusiva e contraria allo spirito religioso del Natale, arrivando a prospettare l'intervento delle forze dell'ordine. Gli organizzatori, però, non intendono fare marcia indietro, come riporta l'edizione palermitana di "Repubblica".
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Il progetto del villaggio natalizio Lgbtq+
- A ideare il Christmas Village è stato Maximo De Marco, direttore artistico originario di Pescara che vive a Barcellona. A vestire i panni di Babbo Natale sarebbe dovuto essere Salvo Inguì, palermitano e primo Mister Gay Italia, con il compito di distribuire messaggi d'amore ai visitatori. Il programma prevede anche esibizioni di artisti di strada, presentazioni di libri e appuntamenti dedicati alla gastronomia siciliana. L'iniziativa dovrebbe svolgersi in via Argenteria.
De Marco respinge le accuse di abusivismo, precisando che gli appuntamenti sono gratuiti e si svolgeranno all'interno dei locali della Gay Street, senza occupazione di suolo pubblico. L'organizzatore, che ha annunciato per il 26 novembre un incontro in questura, conferma l'intenzione di inaugurare il villaggio anche senza il patrocinio del Comune. E accusa gli esponenti della destra di alimentare la polemica anziché occuparsi dei problemi della città.
Le perplessità di Arcigay
Il progetto ha suscitato qualche riserva anche all'interno della comunità Lgbtq+. La presidente di Arcigay Palermo, Daniela Tomasino, ha sottolineato la natura commerciale dell'operazione, distinguendola dalle battaglie per i diritti. Ha però giudicato eccessiva la prospettiva di uno sgombero, mettendo in discussione la competenza dell'assessore nel valutare la conformità delle manifestazioni natalizie allo spirito cristiano. Massimo Milani, tra i fondatori di Arcigay, ha invece ricondotto l'inasprimento dei toni al clima della campagna elettorale.