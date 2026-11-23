Il cenone di Thanksgiving costa carissimo: tacchino alle stelle per la guerra in Iran (e non solo)
Secondo l'American Farm Bureau Federation la cena per 10 persone costa in media 58,63 dollari. E il tacchino negli Usa è sempre più raro
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Era dai tempi del Covid che gli americani non dovevano scucire così tanti verdoni per godersi il più classico dei tacchini nel Giorno del Ringraziamento. Un aumento dei prezzi pari a un notevole +10% a causa del conflitto in Iran e delle dirette conseguenze energetiche. Secondo una ricerca dell'American Farm Bureau Federation, infatti, una cena in famiglia per 10 persone nel 2026 costa circa 58,63 dollari. Un rincaro complessivo del 6% rispetto a solo dodici mesi fa, che ha già dimostrato alle midterm quanto possa far sentire il suo peso politico ed elettorale.
È il primo rialzo dei prezzi dal 2022
Secondo la Farm Bureau, associazione che monitora i costi alimentari sostenuti dalle famiglie statunitensi, si tratta del primo aumento dei prezzi dal 2022. In quella circostanza, gli scontrini avevano toccato il record di 64,05 dollari per 10 persone a causa del codazzo pandemico e dell'invasione russa in Ucraina. Questa volta è stato il turno del conflitto contro l'Iran. I prezzi elevati del gasolio hanno infatti nuovamente reso più costosa per gli agricoltori la lavorazione e il trasporto di prodotti fondamentali per il Thanksgiving. Su tutti il latte, i panini, le patate, i mirtilli rossi. E, ovviamente, sua maestà il tacchino.
Perché il tacchino costa sempre di più
Stando agli ultimi dati, un gallinaccio da circa 7,25 chili viene venduto intorno ai 23,86 dollari di media. Nel 2025 veniva 21,50 dollari. Un aumento consistente, pari appunto al 10%, che sarebbe trainato da una concomitanza sfortunata di cause. Da una parte il caro energia, dall'altra l'epidemia di influenza avaria che - sebbene in diminuzione - da quattro anni sta infestando gli allevamenti americani.
Contribuisce sicuramente anche un'impennata di domanda di tacchino, soprattutto in momenti dell'anno lontani dalla Festa del Ringraziamento. Sempre più americani cercano infatti proteine magre e, allo stesso tempo, le esportazioni statunitensi sono in crescita. Il dipartimento dell’Agricoltura americano prevede che il prezzo all’ingrosso di un tacchino femmina intero congelato raggiungerà quest’anno una media record di 1,76 dollari per libbra, con un aumento del 29% rispetto all’anno scorso. E l'anno prossimo il caro gasolio si farà sentire ancora di più.
Il trend opposto di verdura e torte
Sorprendentemente, il prezzo di alcuni alimenti è invece calato. Un vassoio di verdure da 500 grammi con carote e sedano costa 5 centesimi in meno, mentre un sacchetto di pari peso di piselli surgelati costa 4 centesimi in meno. Anche le basi per torte surgelate sono leggermente più economiche, sebbene una lattina di ripieno per fare la classica pumpkin pie (la torta di zucca) sia più costosa. C'è anche da tenere in conto poi il marketing: sono diversi infatti i negozi che hanno deciso di applicare prezzi più bassi per il tacchino e altri prodotti tipici del Giorno del Ringraziamento.