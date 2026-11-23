Sorprendentemente, il prezzo di alcuni alimenti è invece calato. Un vassoio di verdure da 500 grammi con carote e sedano costa 5 centesimi in meno, mentre un sacchetto di pari peso di piselli surgelati costa 4 centesimi in meno. Anche le basi per torte surgelate sono leggermente più economiche, sebbene una lattina di ripieno per fare la classica pumpkin pie (la torta di zucca) sia più costosa. C'è anche da tenere in conto poi il marketing: sono diversi infatti i negozi che hanno deciso di applicare prezzi più bassi per il tacchino e altri prodotti tipici del Giorno del Ringraziamento.