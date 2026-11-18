Dal Giappone all'Italia, esplode la "Catnomics": i gatti muovono un mercato da 100 miliardi di euro
Nel 2025 i gatti in Italia salgono a 11 milioni, presenti nel 26,7% delle famiglie italiane. Secondo Assalco-Zoomark 2026, il loro cibo vale 2,35 miliardi, il 56% del mercato alimentare di cani e gatti
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Silenziosi, indipendenti e dallo sguardo magnetico. Oltre che misteriosi, i gatti sono sempre più presenti nelle case di tutto il mondo, tanto da diventare il vero motore economico del settore dedicato agli animali domestici. Secondo il più recente report realizzato da PW Consulting, i consumi internazionali legati ai felini assorbono ormai il 38,5% dell'intero comparto pet, superando nel 2025 i 100 miliardi di euro fino a toccare quota 100,5 miliardi. Un giro d'affari, battezzato con il neologismo Catnomics individuato da "The Guardian" ed evidenziato anche dal monitoraggio dello Schesir Respect My Nature Index, che racconta un cambiamento profondo: il gatto è ormai un protagonista capace di orientare interi mercati.
L'ascesa nelle case e nei consumi degli italiani
I numeri fotografano una presenza felina sempre più radicata anche nel nostro Paese. Secondo il Rapporto ASSALCO-Zoomark 2026, la popolazione felina in Italia è passata dai 10,2 milioni di esemplari del 2022, presenti nel 22% delle famiglie, agli attuali circa 11 milioni di gatti. Nel 2025 la presenza dei felini ha raggiunto il 26,7% dei nuclei familiari, con un incremento del 4,7% in soli tre anni. Questa diffusione si riflette direttamente sui consumi: la sola alimentazione per gatti vale circa 2,35 miliardi di euro e rappresenta il 56% del mercato alimentare dedicato a cani e gatti, segnando una crescita annuale del 4,3%.
Dal quartiere di Yanaka Ginza alla nekonomics giapponese
In Giappone il legame con i gatti ha radici profonde e alimenta una vera economia culturale, nota come nekonomics. Nel Paese del Sol Levante vivono circa 8,8 milioni di gatti domestici, ormai più numerosi dei cani, e il loro impatto economico sfiorerà alla fine del 2026 i 3.000 miliardi di yen, pari a quasi 17 miliardi di euro, secondo le stime del professor Katsuhiro Miyamoto della Kansai University. Un ecosistema fatto di cibo, editoria, cat café e turismo, come dimostra il quartiere di Yanaka Ginza a Tokyo, celebre in tutto il mondo per le sue botteghe e pasticcerie a tema felino.
La spinta degli Stati Uniti e la Silver Cat Economy asiatica
Oltreoceano il trend corre altrettanto veloce. Stando all'ultimo rapporto dell'American Pet Products Association, nel 2025 le famiglie statunitensi con almeno un gatto hanno raggiunto quota 53 milioni, pari al 39% dei nuclei domestici (+5% rispetto all'anno precedente), mentre quelle con tre o più felini sono cresciute del 45% dal 2018. La spesa annuale per il cibo ha toccato i 337,5 dollari per proprietario, in aumento del 9% rispetto al 2024.
In Asia, invece, il China Pet Industry White Paper 2026 conta nel 2025 ben 72,9 milioni di gatti nelle aree urbane cinesi contro 53,4 milioni di cani, con un mercato felino in crescita del 5,2% (contro il 3,2% di quello canino) e un incremento superiore anche nella spesa media individuale.
La cura della longevità e il rispetto della natura felina
L'allungamento della vita media dei gatti sta inoltre creando nuove nicchie di mercato, come la Silver Cat Economy segnalata a Hong Kong dal portale TVB.com, legata alle cure per la salute e la longevità dei felini anziani. Dietro questi numeri resta però una sfida culturale centrale.
"Se da un lato sono sempre più considerati a tutti gli effetti membri della famiglia, dall’altro spesso mancano le conoscenze in merito ai loro bisogni fisiologici specifici, soprattutto dal punto di vista nutrizionale", sottolinea Giorgio Montefusco, Marketing & Trade Marketing Director di Schesir. "Nello sviluppo di questa economia felina è fondamentale quindi riconoscere la natura dei gatti, portando al centro del discorso il rispetto per il loro Dna".