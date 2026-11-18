In Giappone il legame con i gatti ha radici profonde e alimenta una vera economia culturale, nota come nekonomics. Nel Paese del Sol Levante vivono circa 8,8 milioni di gatti domestici, ormai più numerosi dei cani, e il loro impatto economico sfiorerà alla fine del 2026 i 3.000 miliardi di yen, pari a quasi 17 miliardi di euro, secondo le stime del professor Katsuhiro Miyamoto della Kansai University. Un ecosistema fatto di cibo, editoria, cat café e turismo, come dimostra il quartiere di Yanaka Ginza a Tokyo, celebre in tutto il mondo per le sue botteghe e pasticcerie a tema felino.