Allevamenti, il boom globale spinge la svolta green: 10 innovazioni per una zootecnica sostenibile

La rivoluzione passa poi per le tecnologie digitali e la gestione diretta degli allevamenti. Grazie alla zootecnia di precisione, sensori, telecamere e algoritmi monitorano costantemente parametri come temperatura, peso e comportamento, permettendo di intercettare sul nascere eventuali segnali di stress o patologie. La prevenzione viene inoltre rafforzata attraverso protocolli rigidi di biosicurezza e campagne vaccinali mirate, sull'esempio di quanto già sperimentato in Francia contro l'influenza aviaria, e tramite una selezione genetica orientata a ottenere animali più robusti e capaci di convertire meglio il mangime. Grande attenzione è riservata anche al benessere animale e al controllo del microclima, favorendo densità più basse, arricchimenti ambientali e sistemi avanzati di ventilazione.



Il problema diventa risorsa Infine, il cambiamento guarda all'impatto ambientale complessivo dell'intera filiera. Da un lato, lettiere, reflui e scarti non più valorizzabili vengono trasformati in energia pulita tramite digestione anaerobica, producendo biogas e biometano e restituendo ai campi il digestato sotto forma di fertilizzante. Dall'altro, l'adozione di strumenti digitali di controllo assicura filiere tracciate e libere dalla deforestazione, garantendo materie prime sostenibili. "Le innovazioni più efficaci sono quelle che trasformano un problema in una risorsa - conclude Fabbricatore - L’economia circolare permette di mantenere valore all’interno del sistema, a beneficio di allevatori, industria alimentare e territori".