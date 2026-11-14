Allevamenti, il boom globale spinge la svolta green: 10 innovazioni per una zootecnica sostenibile
In sessant'anni gli animali allevati nel mondo sono quintuplicati, superando quota 34 miliardi. Dalla mangimistica circolare al benessere animale, ecco come la filiera si sta trasformando per nutrire il pianeta riducendo l'impatto ambientale
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Dietro ogni uovo, taglio di carne o formaggio che arriva quotidianamente sulle nostre tavole si muove un'industria che nell'arco di sessant'anni ha completamente cambiato volto. E scala. Secondo i dati della FAO elaborati da Livestock Data for Decisions, tra il 1961 e il 2024 la popolazione mondiale delle principali specie da allevamento è cresciuta del 404%, passando da 6,8 a oltre 34,4 miliardi di capi. Numeri che, tra le pieghe, nascondono un piccolo paradosso: perché mentre la popolazione mondiale cresce, il numero degli animali per nutrirla corre molto più veloce.
Boom di allevamenti
Un'espansione trainata soprattutto dal comparto avicolo: i soli polli, con 27,7 miliardi di esemplari (+609%), rappresentano oggi oltre l'80% del totale mondiale, affiancati dal boom di oche (+944%) e anatre (+559%). Più contenuta ma comunque significativa la crescita di caprini (+241%), suini (+137%), bovini (+68%) e ovini (+37%). L'Italia non fa eccezione, pur con qualche specificità locale. In oltre mezzo secolo gli allevamenti avicoli nazionali sono cresciuti del 58% (arrivando a 142,5 milioni di capi) e i suini sono balzati da 4,3 a 7,8 milioni (+80%). In controtendenza invece i bovini, scesi da 9,8 a 5,8 milioni (-41%).
Risorse limitate
Nutrire oltre 34 miliardi di animali significa però mettere sotto stress terreni agricoli, riserve d'acqua e bilanci aziendali. In Europa, stando ai rilievi della federazione dei produttori FEFAC, il costo del mangime arriva a coprire quasi la metà (fino al 45%) del valore alla produzione del pollame. Basti pensare che nel 2024 l'industria mangimistica dell'Unione europea ha sfornato 147,1 milioni di tonnellate di prodotto — destinato per un terzo agli avicoli — con l'Italia saldamente al quarto posto continentale con 14,9 milioni di tonnellate.
La risposta dell'economia circolare
Per rispondere a questa sfida, il settore agro-zootecnico sta puntando con decisione su efficienza e sostenibilità, a partire dall'economia circolare. "Se la domanda di proteine animali continua a crescere, la sostenibilità si gioca anche in ciò che finisce nella mangiatoia: recuperare materie prime già prodotte e ancora ricche di valore nutrizionale significa ridurre la pressione sulle risorse senza rinunciare alla qualità", spiega Paolo Fabbricatore, Group Ceo di Regardia, realtà italiana di riferimento nella circular economy. "Con oltre 34 miliardi di capi da nutrire non basta produrre di più, bisogna produrre meglio, partendo da ciò che già esiste. Per questo trasformiamo pane, pasta, snack e dolciumi ancora validi dal punto di vista nutrizionale, ma non più destinati al consumo umano, in ingredienti per l’alimentazione animale, e ciò che non è più recuperabile in energia rinnovabile attraverso la digestione anaerobica: nulla va sprecato, tutto resta nel ciclo".
Precisione e prevenzione
La rivoluzione passa poi per le tecnologie digitali e la gestione diretta degli allevamenti. Grazie alla zootecnia di precisione, sensori, telecamere e algoritmi monitorano costantemente parametri come temperatura, peso e comportamento, permettendo di intercettare sul nascere eventuali segnali di stress o patologie. La prevenzione viene inoltre rafforzata attraverso protocolli rigidi di biosicurezza e campagne vaccinali mirate, sull'esempio di quanto già sperimentato in Francia contro l'influenza aviaria, e tramite una selezione genetica orientata a ottenere animali più robusti e capaci di convertire meglio il mangime. Grande attenzione è riservata anche al benessere animale e al controllo del microclima, favorendo densità più basse, arricchimenti ambientali e sistemi avanzati di ventilazione.