Arezzo, al via "Miss Gallina" 2026: oltre mille esemplari in gara

Cresta, piumaggio, colori, pedigree. Sono molteplici i fattori che decretano il titolo di "Miss Gallina 2026", concorso di bellezza organizzato con una mostra ad Arezzo tutto dedicato agli animali da cortile per eccellenza. Oltre mille esemplari da tutta Italia si sfidano in una gara all'ultimo coccodè per aggiudicarsi l'ambita coppa di "reginetta" del pollaio.
I segreti per fare colpo sulla giuria
Dagli shampoo ai diffusori per conferire maggiore volume: gli allevatori partecipanti curano ogni minimo dettaglio per valorizzare il look e fare colpo sulla giuria, incaricata di assegnare i punteggi in ciascuna categoria. "Il rispetto totale dello standard di razza espresso dalla Federazione Italiana delle Associazioni Avicole e la migliore acconciatura sono tra le caratteristiche più importanti valutate dai giudici", spiega Valentina mentre tiene una delle galline che si contendono il premio finale.
Il vincitore
La cura delle galline non conosce età e c'è chi come Emma, 9 anni, partecipa alla gara con il suo esemplare. "Fin da piccola aiutavo mio padre in allevamento, da lì è nata la passione", spiega. Al termine del collegamento, Valentina annuncia in diretta il verdetto finale. A trionfare per il 2026 è il combattente malese mentre la cocincina nana color cioccolato e la Livorno bianca italiana, entrambe femmine, sono le vere "miss".