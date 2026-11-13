Arezzo, al via "Miss Gallina" 2026: oltre mille esemplari in gara

La cura delle galline non conosce età e c'è chi come Emma, 9 anni, partecipa alla gara con il suo esemplare. "Fin da piccola aiutavo mio padre in allevamento, da lì è nata la passione", spiega. Al termine del collegamento, Valentina annuncia in diretta il verdetto finale. A trionfare per il 2026 è il combattente malese mentre la cocincina nana color cioccolato e la Livorno bianca italiana, entrambe femmine, sono le vere "miss".