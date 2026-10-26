Pet Astrology: come sarà novembre 2026 per il nostro cane

La Pet Astrology disegna, come di consueto, l'Oroscopo di novembre per i nostri amici cani, e ci annuncia, insieme alle prime giornate fredde, alle passeggiate nella nebbia e ai lunghi pomeriggi passati al calduccio, un Cielo del mese particolarmente vivace per i quattrozampe di casa. Marte e Giove proseguono il loro cammino in Leone e regalano energia e coraggio, Mercurio in Scorpione rende più acuto l'intuito e Venere in Bilancia porta voglia di coccole e di compagnia. Negli ultimi giorni del mese Marte entra in Vergine e invita a ritmi più ordinati. Ecco cosa prevedono le Stelle per i cagnolini di ogni Segno Zodiacale.