Pet Astrology: come sarà novembre 2026 per il nostro cane

La Pet Astrology disegna, come di consueto, l'Oroscopo di novembre per i nostri amici cani, e ci annuncia, insieme alle prime giornate fredde, alle passeggiate nella nebbia e ai lunghi pomeriggi passati al calduccio, un Cielo del mese particolarmente vivace per i quattrozampe di casa. Marte e Giove proseguono il loro cammino in Leone e regalano energia e coraggio, Mercurio in Scorpione rende più acuto l'intuito e Venere in Bilancia porta voglia di coccole e di compagnia. Negli ultimi giorni del mese Marte entra in Vergine e invita a ritmi più ordinati. Ecco cosa prevedono le Stelle per i cagnolini di ogni Segno Zodiacale.
ARIETE - Con Marte e Giove favorevoli avrai energia da vendere e nemmeno la pioggia ti farà rinunciare alla passeggiata. Correrai al parco più veloce di tutti e tornerai a casa stanco ma felice. Venere contraria, però, ti renderà un po' geloso: se un ospite riceverà più carezze di te, ti metterai tra lui e il tuo umano per riprenderti tutte le attenzioni.
TORO . La prima parte del mese sarà un po' faticosa. Mercurio, Marte e Giove contrari ti renderanno brontolone e poco disposto ai cambiamenti; basterà spostare la tua cuccia per farti mettere il muso. Meglio rispettare le tue abitudini. Negli ultimi giorni del mese Marte ti restituirà appetito e buonumore, insieme alla voglia di lunghe passeggiate.
GEMELLI - Venere questo mese ti rende allegro, curioso e simpatico con tutti. Al parco inventerai sempre giochi nuovi e porterai la pallina anche a chi non conosci, pur di trovare qualcuno con cui divertirti. In casa sarai una fonte continua di buonumore. Solo a fine mese, con Marte dissonante, potresti diventare più nervoso e abbaiare a ogni rumore.
CANCRO - Mercurio a novembre ti regala un'intesa speciale con la tua famiglia. Capirai ogni parola del tuo umano e saprai comunicare con lui con un solo sguardo o con un piccolo guaito. Venere dissonante, invece, ti renderà più diffidente con gli altri animali, soprattutto se dovrai condividere con loro la ciotola o il tuo angolo preferito della casa.
LEONE - Marte e Giove nel tuo segno ti rendono forte, fiero e instancabile. Camminerai con passo deciso e vorrai vincere ogni gioco, dal riporto della pallina al tiro alla corda. Mercurio contrario, però, ti renderà testardo e ascolterai i comandi solo quando ti farà comodo. Verso la fine del mese i ritmi rallenteranno e tornerà la voglia di coccole.
VERGINE - Per gran parte del mese nessun pianeta ti disturba e potrai goderti la tua routine, tra sonnellini al caldo sotto la coperta e passeggiate sempre alla stessa ora. Il risveglio arriva negli ultimi giorni del mese, con Marte nel tuo segno. Diventerai più attivo e attento, pronto a seguire ogni traccia e a scovare tutto ciò che si nasconde tra i cespugli.
BILANCIA - Con Venere nel tuo segno, questo mese sarai dolce, calmo e irresistibile. Dal veterinario ti comporterai come un paziente modello e accetterai persino il bagno senza troppe proteste. Al parco andrai d'accordo con tutti e riuscirai a tranquillizzare anche i cani più agitati e prepotenti. A casa cercherai solo armonia e lunghi momenti di carezze sul divano.
SCORPIONE - Mercurio nel tuo segno rende il tuo intuito ancora più sviluppato. Sentirai arrivare qualcuno prima ancora che suoni il campanello e veglierai sulla casa con grande attenzione. Marte e Giove contrari, invece, potrebbero renderti impaziente al guinzaglio e geloso dei tuoi giochi. Una corsa libera in un prato ti aiuterà a scaricare la tensione.
SAGITTARIO - Con Marte e Giove favorevoli il freddo non ti spaventa affatto. Correrai sulla spiaggia deserta, scaverai buche profonde nella sabbia bagnata e riporterai la pallina per ore senza stancarti mai. È il mese ideale per provare un percorso di agility. Negli ultimi giorni Marte disarmonico ti renderà irrequieto in casa e chiederai un'uscita in più.
CAPRICORNO - Venere dissonante ti renderà freddoloso e un po' scontroso. Preferirai restare nella tua cuccia piuttosto che uscire sotto la pioggia e non sopporterai di indossare l'impermeabile. Anche gli altri cani del quartiere ti interesseranno poco. Tutto cambia negli ultimi giorni del mese, quando Marte in Vergine ti restituirà energia e voglia di camminare.
ACQUARIO - Novembre avrà due facce. Mercurio, Marte e Giove contrari ti spingeranno a combinare qualche guaio: calzini che spariscono, cuscini mordicchiati e fughe appena il cancello resta aperto. Per fortuna Venere ti renderà socievole e allegro con gli altri cani. Una mattinata di corse con i tuoi amici preferiti sarà il modo migliore per sfogarti.
PESCI - Mercurio in Scorpione ti rende sensibile ed empatico. Capirai quando il tuo umano è stanco o triste e ti accoccolerai accanto a lui senza bisogno di essere chiamato. La sera ti incanterai davanti alle prime luci di Natale. Negli ultimi giorni del mese Marte potrebbe renderti più timoroso con i rumori forti, come i tuoni o le porte che sbattono.