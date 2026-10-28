I 25 anni de Il Campese Amadori, filiera con impatto economico da 315 milioni di euro

Rispetto al 2015, Il Campese è inoltre cresciuto del +60% in volume contro l'8% della media del settore. Il fatturato commerciale della linea è più che raddoppiato in dieci anni, raggiungendo 72,5 milioni di euro nel 2025, con un tasso di crescita annuo composto dell'8,3%: oltre il doppio della media dell'agroalimentare (4,0%). “Il Campese nasce 25 anni fa dall'intuizione di unire il sapore del tradizionale pollo di campagna alle garanzie di una filiera strutturata”, ha detto Denis Amadori, amministratore delegato di Gruppo Amadori: “I numeri dello Studio TEHA testimoniano che quella intuizione del fondatore Francesco Amadori, insieme a chi ha collaborato con lui e con l’azienda in questi anni, ha creato valore per i territori e per chi ci lavora e ha fatto diventare Il Campese la prima e più ampia filiera in Italia per il pollo allevato all’aperto, e la seconda di Europa”.