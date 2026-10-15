Raccontare la qualità della carne, dalla stalla alla tavola: il progetto "EU Beef, Pure Quality"

Molto importanti risultano essere le certificazioni e la tracciabilità: “Quando si parla di qualità certificata non si parla soltanto di un marchio, ma di un insieme di pratiche che devono essere applicate ogni giorno in allevamento”, ha spiegato Bruno Sevega, allevatore di razza bovina Piemontese di Cervere (CN). “La qualità non nasce per caso: è il risultato di un lavoro quotidiano che parte dalla genetica, passa attraverso il benessere animale, l'alimentazione, la sostenibilità e arriva fino al consumatore”. La tracciabilità inoltre consente di verificare controlli, documentazione e identificazione degli animali. “Non sono una semplice dichiarazione dell'operatore, ma sistemi regolamentati e sottoposti a precise regole”, ha messo in evidenza Paolo Trucco, vicedirettore di INOQ (Istituto Nord Ovest Qualità).