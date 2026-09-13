Turchia, blitz della polizia contro bar per omosessuali e abitazioni di attivisti Lgbtq

La polizia turca ha effettuato numerosi arresti nel corso di blitz contro bar per omosessuali e abitazioni di attivisti Lgbtq. A renderlo noto, le autorità e una delle organizzazioni prese di mira. "Nell'ambito delle operazioni La mia famiglia è al sicuro condotte in collaborazione con le forze di polizia e la gendarmeria, sono stati avviati procedimenti legali contro 162 sospettati, nove organizzazioni e 13 aziende in un totale di 15 province", tra cui Istanbul e Ankara, scrive su X il ministro della Giustizia Akin Gurlek. Gurlek non ha specificato quante persone siano state poste in stato di fermo, ma ha affermato che i blitz rientrano nel contesto del "Decennio della Famiglia" proclamato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, volto a "proteggere i nostri figli, l'istituzione della famiglia e l'ordine sociale".