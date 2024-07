Paestum, lite davanti a un hotel: feriti tre motociclisti

Uno dei due fratelli avrebbe sparato almeno una decina di colpi. I carabinieri sul posto hanno trovato 13 bossoli, di cui due proiettili interi. Il ferito più grave è stato portato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Salerno. L'uomo sarebbe stato raggiunto da cinque colpi d'arma da fuoco ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono serie ed è considerato in pericolo di vita. Un altro ferito è stato trasportato a Battipaglia dove è stato operato d'urgenza ed è in prognosi riservata. Meno grave le condizioni del terzo bikers, ricoverato nel nosocomio di Eboli. Al momento non c’è nessun fermo, ma anche grazie al racconto di diversi testimoni, le indagini dei carabinieri sarebbero a buon punto.