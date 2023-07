Padova, stalker investe carabiniere: il collega spara all'aggressore

Attimi di paura a Padova, dove una sparatoria ha coinvolto un carabiniere e un uomo che, poco prima, con la sua auto aveva investito un collega del militare per fuggire a un controllo per stalking.

L'aggressore e il carabiniere sono rimasti feriti: il primo è stato trasportato in ospedale in condizioni molto gravi. Ricoverato in condizioni serie anche il militare.