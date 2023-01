Napoli, carabiniere investito da centauro a posto di blocco

A Napoli un carabiniere è stato investito da un 18enne in sella a uno scooter a un posto di blocco in corso Arnaldo Lucci.

Al giovane era stato intimato l'alt per alcune manovre azzardate compiute nel traffico. Il diciottenne non ha rallentato ma ha colpito in pieno il militare. L'impatto è stato tale che il centauro, senza casco, ha compiuto un volo di diversi metri. Il militare è stato trasportato all'ospedale Pellegrini, il giovane all'ospedale del Mare. Entrambi sono in gravi condizioni.