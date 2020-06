Padova, si schianta con il monopattino elettrico da ubriaco: denunciato per guida in stato di ebbrezza

Un uomo di 46 anni ha avuto un incidente con il monopattino elettrico. Era ubriaco ed è caduto al suolo procurandosi delle ferite. E’ stato soccorso dal 118 e portato in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che lo ha denunciato per guida in stato di ebbrezza. E’ accaduto a Montegrotto Terme (Padova). E' la prima denuncia per guida in stato di ebbrezza col monopattino elettrico.