Milleproroghe: rischio confisca a chi viola il codice in monopattino

Chi viola il codice della strada viaggiando su un monopattino elettrico rischia la confisca del mezzo. E' quanto prevede un emendamento al Milleproroghe allo studio del governo. Il testo "modifica e integra" quanto previsto in Manovra, in modo da coordinarla con il codice della strada. L'emendamento chiarisce poi che la "legalizzazione" vale pure per i segway, gli hoverboard e i monowheel, strumenti di mobilità elettrica a una o due ruote.