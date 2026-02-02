Padova, prende a pugni in volto una donna poi ferisce tre agenti: arrestato

Ha preso a calci e pugni in volto una donna e poi ha aggredito un gruppo di agenti che stavano tentando di fermarlo, ferendone tre. Un 35enne senegalese è stato arrestato nei pressi della stazione ferroviaria di Padova. L'uomo, irregolare e senza fissa dimora, era già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti penali ed è stato collocato in un Cpr in vista di un allontanamento dallo Stato.