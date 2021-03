Padova, "Ho fatto qualcosa di irreparabile": 21enne esce di casa e scompare nel nulla

Un 21enne di Padova, Mattia Fogarin , che vive in città con i genitori, è scomparso nel nulla la notte tra domenica 21 marzo e lunedì 22. Dopo aver detto alla madre e al padre di aver fatto qualcosa a cui non poteva porre rimedio e di voler farla finita, se n'è andato. Alle 3 del mattino circa, la famiglia lo ha sentito telefonicamente per l'ultima volta, poi è sparito. Dopo la denuncia della scomparsa da parte dei genitori del ragazzo, la procura ha aperto un fascicolo. Le ricerche vanno avanti da quasi una settimana, ma di Mattia ancora nessuna traccia. La famiglia ha lanciato un appello su Facebook.

La ricostruzione - Come riporta Padova Oggi, Mattia avrebbe trascorso la serata di domenica con un amico e sarebbe stato triste per via di una delusione sentimentale. In seguito, verso l'una e mezza, ha svegliato i genitori per dire loro di voler farla finita e se n'è andato. I genitori l'hanno cercato per tutta la notte. Dalle 4 poi il cellulare è risultato spento, l'ultima volta è stato agganciato dalle celle telefoniche poco distante dall'argine del fiume Bacchiglione.



Le ricerche - Come riportano i giornali locali, lunedì la prefettura ha avviato il piano ricerche persona scomparsa con la polizia e i vigili del fuoco. Tutta la città è stata setacciata e ora le ricerche si spostano in provincia. Sull'accaduto indagano il sostituto procuratore Marco Brusegan e i carabinieri della stazione di Padova Principale del luogotenente Giovanni Soldano.



L'appello di amici e famiglia - Parenti e amici del ragazzo hanno lanciato un appello su Facebook per chiedere a chiunque dovesse avere notizie di Mattia di mettersi in contatto con loro. La famiglia ha ricevuto diverse segnalazioni di avvistamento, ma finora l'esito delle ricerche è negativo.