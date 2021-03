Giovani scomparsi, il possibile avvistamento di Stefano in un video di sorveglianza a Piacenza

C'è un possibile avvistamento di Stefano Barilli, avvenuto due giorni dopo il misterioso allontanamento dalla sua casa di Piacenza. Il 23enne, sparito nella notte tra il 7 e l'8 febbraio scorso, sarebbe stato immortalato dalle videocamere di sorveglianza di un'area di servizio che si trova a circa 4 km dalla sua abitazione, alle 17:16 del 9 febbraio scorso.

Nelle immagini, mostrate in esclusiva da "Mattino Cinque", quel ragazzo che si ritiene possa essere Stefano indossa la mascherina prima di entrare, cosa che fa supporre che sia arrivato lì in auto e non a piedi. Il giovane era entrato per comprare una macchinetta per le sigarette con il tabacco e la benzinaia, che ha parlato con la trasmissione di Canale 5, dice di essere convinta che si trattasse proprio di Barilli.