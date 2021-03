Usa, operazione di polizia in Tennessee: rintracciati 150 bambini scomparsi

Con un'operazione avviata nell'autunno scorso, le forze di polizia del Tennessee sono riuscite a rintracciare 150 bambini e ragazzi di età compresa tra i tre e i 17 anni che erano dati per scomparsi. In particolare cinque erano sospettati di esser finiti vittime della tratta di esseri umani e uno è stato ritrovato nell'ambito di un'indagine su un rapimento.

Le circostanze in cui sono stati fatti i ritrovamenti variano ampiamente, hanno detto le autorità, citando casi in cui i bambini o ragazzi si erano allontanati volontariamente dalla loro casa, o altri in cui erano andati a vivere con altri membri della famiglia, e altri ancora che hanno subito abusi o sfruttamento. "Spero che questa operazione cambi il corso per 150 giovani vite e le conduca al percorso delle opportunità che ogni bambino merita", ha detto Tyreece Miller, maresciallo per il distretto occidentale del Tennessee.



In tutto lo stato, erano stati identificati 240 bambini scomparsi. Il Tennessee Bureau of Investigation (TBI), l'US Marshals Services e il Tennessee Department of Children's Services proseguono le indagini per rintracciare i restanti novanta. Anche molti altri stati Usa, tra cui Ohio, Virginia, Indiana e Georgia, hanno avviato operazioni per concentrarsi sulla ricerca di bambini scomparsi.