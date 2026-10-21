A Pesaro, invece, una donna è stata colpita con il monopattino da un uomo che era convinto di essere stato filmato. La bancaria, 60 anni, ha raccontato di essere stata spinta contro un albero e di aver ricevuto botte in testa con il mezzo di trasporto elettrico. "Ho pensato che fosse finita. Pensando che lo avessi ripreso ha iniziato a inveire contro di me, insultandomi e passando ben presto alla violenza", ha dichiarato la donna. A salvarla sono stati due posteggiatori abusivi che si sono precipitati a dare soccorso alla 60enne sentendo le sue urla.