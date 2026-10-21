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Un monopattino equipaggiato con due motori da 3 kw ciascuno, in grado di raggiungere la velocità di 135 chilometri orari. È il "bolide" trovato dagli agenti della polizia locale nel centro di Padova, durante un pattugliamento per individuare le infrazioni stradali che minano la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.
Le varie infrazioni
Non solo il monopattino truccato, ma anche chi usa biciclette a pedalata assistita, spesso, non rispetta le regole. Quest'ultime sono molto diffuse tra i rider che portano il cibo a domicilio. Tra le verifiche - che hanno coinvolto anche gli automobilisti - c'è chi è stato trovato alla guida senza patente, due persone, invece, sono state sanzionate per la guida senza casco. Sei monopattini elettrici sono stati trovati irregolari, in particolare per l'assenza di assicurazione e contrassegno. Durante una sola giornata di controllo, nel centro di Padova, la polizia locale ha multato tre veicoli elettrici modificati a tal punto di doverli equiparare ai ciclomotori. Nell’ambito degli accertamenti, sono stati disposti cinque fermi amministrativi e quattro sequestri amministrativi, riguardanti tre biciclette elettriche e un monopattino.
Il monopattino usato per commettere reati
Negli ultimi giorni, la polizia di Torino ha arrestato tre ragazzi, di cui uno minorenne, per furto con strappo aggravato. Il trio girava a bordo del monopattino per scippare i gioielli dei malcapitati. Nella stessa giornata, nel giro di pochi minuti, hanno rubato a due persone. Prima, una collana dal valore di 1.000 euro a una donna di 79 anni che stava rientrando a casa. Alla seconda vittima, un uomo di 72 anni, è stata portata via una catenina d'oro dal grande significato affettivo. Infatti, era un dono della moglie per la nascita del loro figlio. Il 72enne è stato strattonato da dietro mentre citofonava al portone di casa, grazie all'intervento delle forze dell'ordine è riuscito a recuperare il monile.
A Pesaro, invece, una donna è stata colpita con il monopattino da un uomo che era convinto di essere stato filmato. La bancaria, 60 anni, ha raccontato di essere stata spinta contro un albero e di aver ricevuto botte in testa con il mezzo di trasporto elettrico. "Ho pensato che fosse finita. Pensando che lo avessi ripreso ha iniziato a inveire contro di me, insultandomi e passando ben presto alla violenza", ha dichiarato la donna. A salvarla sono stati due posteggiatori abusivi che si sono precipitati a dare soccorso alla 60enne sentendo le sue urla.