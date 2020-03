Padova, a casa in isolamento: massacrata a colpi di mattarello dal marito e salvata grazie all'intervento dei vicini

Durante l'isolamento forzato, una donna di 48 anni è stata massacrata a colpi di mattarello dal marito. Secondo una prima ricostruzione, pare che tra i due fosse scoppiata una lite per futili motivi. Sentendo le urla, i vicini hanno allertato i carabinieri, che poco dopo sono intervenuti insieme ai medici del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica. E' successo in una casa dell' Alta padovana . All'arrivo degli operatori sanitari, la donna era una maschera di sangue ed è stata subito portata all'ospedale di Camposampiero (Padova). Ha diverse lesioni al viso e un braccio rotto. L'uomo, 58 anni, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Lo riporta Il Gazzettino.

Secondo quanto ricostruito, i due, di origine macedone, avevano da tempo un rapporto turbolento. Durante la lite, l'uomo avrebbe preso il mattarello e inseguito la moglie per tutta la casa. Quando è riuscito a bloccarla, le avrebbe sferrato un primo colpo in faccia, spaccandole un sopracciglio. La donna si è coperta il viso con le braccia. Ma lui ha continuato a colpirla fino a romperle il braccio.

Quando sono arrivati i carabinieri, l'uomo non ha opposto resistenza. La donna, in ospedale, è stata giudicata guaribile in 45 giorni. L'aggressore è stato accompagnato a casa di un familiare in un altro comune e si trova in regime di arresti domiciliari.