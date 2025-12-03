Colpito da detriti, morto operaio 27enne a Montello (Bergamo)

"Un giovane lavoratore ha perso la vita mentre stava facendo manutenzione", si legge nella nota di Fiom, Filt, Filctem e Nidil Cgil Bergamo. "Nonostante questo, l'azienda non ha interrotto la produzione, proseguendo l'attività come se nulla fosse", scrivono i sindacati, che si dicono "profondamente indignati e sconcertati di fronte a un atteggiamento che manca di rispetto verso la vita di una persona e verso tutte le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno entrano in quello stabilimento". La Cgil ha dichiarato uno sciopero immediato per il turno di notte e ha annunciato un'assemblea per la mattina di giovedì 4 dicembre. "Inviteremo le lavoratrici e i lavoratori a scioperare e a partecipare all'assemblea, perché una morte sul lavoro non può essere trattata come un fatto ordinario - dicono i sindacati -. Serve fermarsi, capire, pretendere responsabilità e sicurezza reali".