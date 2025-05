Studente morto in stage in azienda a Udine, le motivazioni della sentenza: "Doveva fare l'osservatore"

Se ci fosse stata la necessaria pianificazione delle attività, una supervisione costante e il rispetto delle regole di sicurezza previste per gli studenti in stage si sarebbe potuta evitare la tragedia che il 21 gennaio del 2022 è costata la vita a Lorenzo Parelli, morto l'ultimo giorno di tirocinio previsto dall'alternanza scuola-lavoro. E' quanto emerge dalle motivazioni della sentenza del processo di primo grado che ha portato alla condanna di due dipendenti della Burimec di Lauzacco, in provincia di Udine, e della stessa azienda. Lorenzo, iscritto all'ultimo anno dell’Istituto Bearzi di Udine, è deceduto dopo essere stato travolto da un pesante telaio metallico. Il diciottenne, come si legge nelle motivazioni di condanna, avrebbe dovuto svolgere la sua attività di tirocinio in qualità di semplice osservatore, senza maneggiare attrezzi né eseguire mansioni operative. Il giorno dell'incidente mortale il ragazzo aveva invece svitato alcuni bulloni che ancoravano un telaio, poi era salito sulla struttura che si era ribaltata e lo ha investito. Il giudice per le indagini preliminari, con rito abbreviato, lo scorso ottobre ha condannato a 3 anni di reclusione per omicidio colposo con l'aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro l'operaio che quel giorno era affiancato alla vittima e che si era allontanato dalla postazione di lavoro e a 2 anni e 4 mesi il tutor aziendale, assente il giorno dell'incidente. Gli avvocati di entrambi hanno già presentato ricorso in appello.