Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: John Atcherley Dew

Nel 2015 Papa Francesco lo ha creato cardinale, assegnandogli il titolo di San’Ippolito. Ha lasciato la guida dell’arcidiocesi di Wellington e dell’Ordinariato Militare per la Nuova Zelanda nel 2023, ma resta elettore per il Conclave del 2025. La sua esperienza nella Chiesa di un Paese multiculturale e lontano dai centri del potere romano rappresenta una risorsa preziosa in un’assemblea che guarda alla cattolicità globale.