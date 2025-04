Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: George Jacob Koovakad

George Jacob Koovakad, nato l’11 agosto 1973 a Chethipuzha (India), è Prefetto del Dicastero per il Dialogo Interreligioso da gennaio 2025 e tra le figure emergenti della Curia romana. Ordinato sacerdote nel 2004 per l’arcidiocesi siro-malabarese di Changanacherry, ha svolto un’intensa attività nel servizio diplomatico della Santa Sede, operando in missioni in Asia, Medio Oriente, America Latina e Africa. Dopo la laurea in Diritto Canonico, è entrato nel servizio diplomatico vaticano nel 2006. Ha prestato servizio in Algeria, Corea del Sud, Iran, Costa Rica e Venezuela, con incarichi sempre più rilevanti, fino alla nomina a consigliere di nunziatura. Nel 2020 è stato chiamato alla Segreteria di Stato, nella Sezione per gli Affari Generali. Dal 2021 ha assunto la responsabilità dell’organizzazione dei viaggi apostolici di Papa Francesco, gestendo la logistica e la diplomazia dietro le missioni internazionali del Pontefice.